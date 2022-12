Mariah Carey: Merry Christmas to All, dove vedere lo speciale di Natale

[CS] MTV presenta MARIAH CAREY: MERRY CHRISTMAS TO ALL!, nuovo speciale di due ore della regina del Natale, Mariah Carey, che andrà in onda su MTV Music (canale Sky 132 e 704) Sabato 24 Dicembre alle ore 22.00, su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) Sabato 24 Dicembre alle 23.00 e su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) Domenica 25 Dicembre alle 19.00. Lo speciale sarà disponibile prossimamente anche sul servizio di streaming Paramount+.

Girato a New York City, nella famosissima arena del Madison Square Garden, il concerto speciale vedrà la cantautrice esibirsi in un repertorio di successi natalizi, tra cui il brano All I Want for Christmas Is You, in vetta alle classifiche. Mariah Carey è autrice, imprenditrice, filantropa, produttrice e pluripremiata artista e autrice di canzoni. È l’artista femminile che ha venduto di più, con oltre 200 milioni di album venduti fino ad oggi e 19 singoli al primo posto della Billboard Hot 100 (18 dei quali scritti da lei stessa), più di qualsiasi altro artista solista nella storia.

Con la sua gamma vocale di cinque ottave, il suo prolifico talento di autrice e produttrice, Mariah Carey è davvero il modello della moderna performer pop. È stata inoltre inserita nella Songwriters Hall of Fame ed è stata premiata con diversi Grammy Awards, numerosi American Music Awards, tre Guinness World Record, entrambi i premi Billboard Artist of the Decade e Icon, il World Music Award per l’artista femminile che ha venduto di più del millennio, l’Ivor Novello Award per il PRS for Music Special International Award e l’Icon Award di BMI per i suoi straordinari risultati nel campo della composizione di canzoni, solo per citarne alcuni.

MARIAH CAREY: MERRY CHRISTMAS TO ALL! è una coproduzione di Sony Music Entertainment e Supply & Demand. Mariah Carey, Joseph Kahn, Charleen Manca e Nicola Doring sono i produttori esecutivi. Sony Music Entertainment distribuisce lo speciale.