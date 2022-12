Mannarino torna live nel 2023 con un concept rinnovato di ‘Corde’

[CS] A dieci anni dal primo tour Corde, Mannarino torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista darà vita ad uno spettacolo totalmente rinnovato, prodotto e distribuito da Vivo Concerti: si parte venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023 dalla Cavea – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma al quale, durante l’estate, si aggiungeranno altre date.

Il 2022 è stato un anno di concerti, che hanno toccato tutta Italia e oltre: un grande live a Barcellona per la festa de La Mercè fino al gran finale all’Arena di Verona, l’anfiteatro tempio della musica italiana.

I biglietti per le date di Corde 2023 sono disponibili da martedì 20 dicembre 2022 alle ore 17:00 su vivoconcerti.com e nei punti vendita da sabato 24 dicembre 2022 alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Promo riservata agli studenti e ai disoccupati: fino ad esaurimento posti sarà possibile acquistare il biglietto di Tribunetta Alta Mediana Numerata a € 10,00 + € 1,50 diritti di prevendita