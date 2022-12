Cash or Trash – Xmas Edition, Paolo Conticini riapre la casa d’aste tv

[CS] Dopo oltre 480 aste battute, di cui più di 370 andate a buon fine, torna su NOVE il programma che ha fatto esplodere in tv la passione per l’antiquariato e il collezionismo di oggetti rari e curiosi. Grazie ad una vera ondata di amore per l’universo vintage – che ha portato il game a raggiungere punte record di oltre mezzo milione di spettatori – Cash or Trash – Chi offre di più? raddoppia con una sorpresa: due prime serate a tema natalizio con ospiti vip che metteranno all’asta i loro cimeli privati.

Le puntate speciali di Cash or Trash – Xmas Edition andranno in onda mercoledì 21 e mercoledì 28 dicembre eccezionalmente alle 21:25. Subito dopo, da lunedì 2 gennaio, la serie ripartirà nella consueta collocazione preserale dal lunedì al venerdì alle 19:30, con i nuovi episodi inediti a striscia.

Padrone di casa del nuovo studio, che per le due Xmas Edition sarà vestito a festa, tra luci di Natale, ghirlande e un enorme albero decorato, Paolo Conticini accoglierà con ironia ed eleganza anche i quattro venditori speciali, che non hanno resistito al fascino delle aste di Cash or Trash. Asia Argento e Gabriele Corsi, Totò Schillaci e Francesco Panella interverranno nelle due puntate di prima serata per vendere 4 oggetti iconici della loro collezione privata.

Ma prima di ogni compravendita, come di consueto, l’esperto valutatore Alessandro Rosa nella sala delle stime risponderà alla fatidica domanda “quando vale?” dei 4 vip e degli altri venditori arrivati da tutta Italia con i loro ‘tesori’, veri o presunti. Via poi alla contrattazione con i 5 mercanti d’arte che nella sala delle aste si contenderanno le proposte di ogni puntata: agli affermati protagonisti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio e Stefano D’Onghia, ben contenti di tornare alle aste dopo alcuni incredibili affari delle scorse stagioni, si aggiunge il nuovo professionista del settore Giovanni De Santis.

All’estero il format impazza da anni sui canali televisivi di Germania, Francia e UK, facendo del second hand e delle nuove tendenze dell’upcycling fenomeni culturali oltre che un business. Anche in Italia, paese di mercatini, fiere d’antiquariato e ville d’epoca dalle soffitte traboccanti, il programma ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nei gusti del pubblico di Nove. Che non solo ne ha apprezzato il taglio divertente e ‘sostenibile’ e la competenza e l’eclettismo degli esperti, ma si è scoperto un pubblico di collezionisti seriali, anche nelle fasce più giovani di età, che ha letteralmente inondato la redazione proponendo più di 6500 oggetti da sottoporre a valutazione.