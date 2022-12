No Name Radio, la nuova emittente powered by RAI

Nasce ufficialmente No Name Radio, nuova radio powered by RAI che propone da lunedì 19 dicembre, per tutta la settimana, dalle 17.00 alle 18.00, il suo primo programma curato dai due giovani speaker Federica Longo e Michele Gioia. Attraverso i brani degli artisti del momento e le loro parole ci faranno entrare nel mondo di No Name Radio, uno spazio musicale sempre libero e a portata di mano, fatto dai giovani per far risuonare gli artisti della scena nazionale e internazionale.

“Il progetto No Name Radio – spiega Roberto Sergio, direttore di Rai Radio – nasce la scorsa primavera con l’obiettivo di offrire una radio digitale ai giovani tra i 15 e i 24 anni. Target complesso e sfidante. Oggi siamo pronti a partire. La nostra radio sarà un ambiente digitale in cui vogliamo che i giovani si riconoscano e che contribuiscano a far crescere. Tanto che stiamo reclutando speaker nati dopo il 2000, operazione che sta già facendo registrare numeri importanti. La musica sarà quella più amata da questo target, le voci e i volti saranno quelle della generazione Z. E ovviamente sarà un progetto fluido, pronto a rispondere ai bisogni di ascolto dei ragazzi. Abbiamo un metastudio modernissimo, appena realizzato e tanto entusiasmo”.

In occasione della presentazione ufficiale della nuova realtà, i due conduttori accendono i motori intervistando 4 ospiti d’eccezione, tra i nomi di punta dell’attuale panorama musicale italiano: ERNIA, FRANCO 126, FULMINACCI e LIL KVNEKI (dal duo Psicologi) sono gli special guest che No Name Radio accoglie nei propri studi per la sua prima messa in onda. È possibile seguire in diretta le interviste ai 4 artisti su Instagram e RaiPlay.

A seguire, per concludere in musica e dal vivo il grande evento di presentazione della radio, ci saranno 2 preziosi showcase, che vedranno l’esibizione – dopo essere state intervistate – di due artiste tra le più in vista della nuova scena: CLAUDYM e DITONELLAPIAGA. Per partecipare ai due mini-live, basta correre sui social di No Name Radio e seguire le istruzioni.

E per gli aspiranti speaker, under 22, che vogliono lanciarsi in questo nuovo progetto, continuano le selezioni tramite candidatura sul sito della radio.