4TUNE, la prima drag band italiana pubblica ‘Portento’: “Il nostro inno per un mondo diverso”

È disponibile il video di Portento, il singolo inedito delle 4TUNE, prima drag band della musica italiana, pubblicato con Artist First. Il video mostra la luce e il brio che il gruppo porta all’interno della monotonia della vita quotidiana, una scia di energia a cui è impossibile sfuggire.

Il brano rappresenta il primo tassello del nuovo progetto musicale delle 4TUNE, band formata dalle quattro finaliste della seconda stagione del programma Drag Race Italia. Nehellenia, La Diamond, Aura Eternal, La Petite Noire sono la voce, l’immagine e l’energia delle 4TUNE: 4 artiste uniche, 4 drag queen legate dall’amicizia e dall’amore per la musica e lo spettacolo in tutte le sue forme.

Portento è il loro brano d’esordio, una canzone pop dance da ballare, portatrice di messaggi inclusivi e privi di inibizione; a questo proposito raccontano le 4TUNE:“Portento è il nostro inno per un mondo diverso, dove nessuno giudica e dove ognuno può sentirsi davvero libero di essere sé stesso. Attraverso l’universalità della musica vogliamo lanciare un messaggio di vera inclusività. Il Drag Power è proprio questo: attraverso la nostra trasformazione celebriamo l’emancipazione da ogni stereotipo”.

La drag band fonda le radici del proprio progetto nella realizzazione del “teenage dream” di ognuna di loro: il sogno di stare sul palco con la propria popstar davanti a milioni di fan ed essere le protagoniste. A chi ispirarsi per un progetto musicale ambizioso e scintillante se non alle grandi? Spice Girls, All Saints, Pussycat Dolls, strizzando l’occhio a quel pop dei primi anni duemila, Paola & Chiara e Lollipop su tutti, che per le 4Tune sono state fonte di grande ispirazione.

La missione della band è quella dicoinvolgere, divertire e portare nel mondo della musica un progetto nuovo ed inedito nel panorama italiano. Le 4Tune fanno dell’inclusività e del drag power la loro bandiera: «siamo tutti favolosamente diversi nella nostra unicità e meravigliosamente perfetti nelle nostre imperfezioni». Il singolo Portento, prodotto da Francesco Tosoni per Noise Symphony, è un “autentico manifesto di inclusività e libertà, un viaggio nella consapevolezza che un mondo senza pregiudizi può esistere”.