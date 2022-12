‘100% Natale’, lo speciale del game show condotto da Nicola Savino

[CS_TV] Nicola Savino sbarca in prima serata con una puntata speciale di 100% Natale, il game show prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, su TV8, domenica 18 dicembre, alle ore 21.30. Protagoniste tre coppie vip, composte da Katia Follesa e il marito Angelo Pisani (la coppia), Ciro Ferrara e Gianmarco Tamberi (gli azzurri), Asia Argento e Vera Gemma (le amiche), che cercano di indovinare i gusti e le abitudini degli italiani, per aggiudicarsi il premio finale da devolvere in beneficenza in favore della Fondazione “Progetto Arca”.

Non solo gara ma anche tanto intrattenimento, con le performance live di Annalisa, che si esibisce sulle note di Jingle Bell Rock e del suo brano Bellissima, e dall’esilarante intervento comico di Max Angioni. A loro si uniscono altre guest star, che a sorpresa prenderanno la scena durante i primi quattro giochi. Non nel game finale invece, in cui la posta in palio aumenta, i toni tornano più seri e solenni.

Il gioco, come da format originale di 100% Italia, si basa sui sondaggi, con domande poste a un campione rappresentativo della popolazione italiana, composto da 100 italiani presenti in studio, per l’occasione vestiti in tema natalizio, chiamati a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora.

La squadra con il jackpot più alto alla fine del quarto game accede di diritto a Prendere o Lasciare, il gioco finale basato su sondaggi aperti in cui la squadra campione deve indovinare le quattro risposte più date dal panel dei 100 italiani. Nicola Savino avvia il gioco, proponendo una risposta per volta, mentre a turno i vip finalisti, senza potersi consultare, sono chiamati a decidere se far rientrare questa voce tra le prime quattro oppure no. Dopo la lettura di tutte le opzioni, la squadra ha la possibilità di effettuare un solo cambio, dimezzando però il montepremi accumulato.

Il programma è scritto da Paolo Cucco e Marco Elia con Paolo Bordigoni, Alessandro Dulizia, Nicola Lorusso, Elisabetta Cianci e Luca Marzullo, capo progetto Amato Pennasilico. La regia è di Lele Biscussi.