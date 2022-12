Paola & Chiara, dopo Sanremo i live a Roma e Milano

In attesa di rivederle sul palco dell’Ariston come artiste in gara per la 73° edizione del Festival di Sanremo, Paola & Chiara annunciano Paola & Chiara Per sempre: due elettrizzanti appuntamenti prodotti da Vivo Concerti con cui il duo iconico degli anni 2000 è pronto a conquistare due dei club più famosi d’Italia.

È il comeback più atteso del 2023 quello delle sorelle Iezzi che, dopo 10 anni di stop, sono pronte ad incontrare il loro pubblico senza tempo all’insegna dei successi passati e dei grandi progetti futuri, partendo da Roma il 27 aprile all’Atlantico per poi fare ritorno a Milano il 13 maggio al Fabrique.

I biglietti di Paola & Chiara Per sempre sono disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di venerdì 16 dicembre su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.