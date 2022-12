ONE MORE FEST 2023, Machine Gun Kelly e Blanco alla RCF Arena

Annunciata la prima edizione di ONE MORE FEST, nuovo Festival prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners, che vedrà alternarsi Artisti italiani e internazionali. La voce di punta del pop-punk internazionale Machine Gun Kelly – reduce dal SOLD OUT della data al Mediolanum Forum di Milano dello scorso 27 settembre – e l’artista da record che con il suo BLU CELESTE TOUR ha totalizzato 35 date interamente SOLD OUT, Blanco, si riuniscono in un’unica data che li vedrà esibirsi come nomi principalivenerdì 23 giugno 2023, alla RCF Arena – Reggio Emilia (Campovolo).

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it da lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 12.00.