Noemi incontra Gemitaiz nel nuovo singolo ‘Fuori dai guai’

È disponibile sulle piattaforme digitali Fuori dai guai (Columbia Records/Sony Music), nuovo brano di Noemi in collaborazione con Gemitaiz, espressione del costante desiderio dell’artista di sperimentare, condividere e contaminarsi con la scena hip hop italiana di cui Gemitaiz è uno dei principali esponenti.

Il brano racconta il desiderio di uscire da dipendenze di qualsiasi tipo, compresa quella affettiva, e da schemi mentali disfunzionali che, alla lunga, generano solo problemi. Un’intenzione riassunta perfettamente dal titolo Fuori dai guai, fortunata intuizione di Gemitaiz.

Fuori dai guai, firmato dai due artisti insieme ad Arashi e, per la musica, anche Federica Abbate, è caratterizzato da una progressione armonica e sonorità prettamente soul, genere particolarmente amato da Noemi, che sono state egregiamente valorizzate dalla produzione di Amanda Lean, Not for climbing e Venerus, quest’ultimo riconoscibile soprattutto nel groove.