Luigi Strangis porta in radio il singolo ‘Sembra Woodstock’

Da venerdì 16 dicembre Luigi Strangis, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di AMICI, torna in radio con Sembra Woodstock, secondo singolo estratto dall’album di inediti “Voglio la gonna” pubblicato nel mese di ottobre su etichetta 21co e distribuito da Artist First. Il brano mette in scena il desiderio di partire “per non ritornare” con quella persona con cui afferrare la vita e viverla fino in fondo senza freni, proprio come a Woodostock.

Il secondo singolo estratto segue il fil rouge del disco che ruota attorno alla libertà nelle sue varie sfaccettature. “Ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi” dice Luigi Strangis “per questo ho deciso di intitolare l’album “Voglio La Gonna””. Aggiunge inoltre “La mia generazione si sente libera e non fa distinzioni. Ci sentiamo liberi di esprimerci senza imposizioni su come vestire e più in generale su come essere”.