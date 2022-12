Holden, esce il singolo ‘Neon’: “Una promessa di coraggio”

Si intitola Neon (Believe Music) il nuovo singolo di Holden che con questo brano apre alla sperimentazione unendo tra loro suoni e influenze diversi. Il singolo mette al centro la capacità di Holden di creare universi sonori inediti e dal grande respiro internazionale che accompagnano i suoi viaggi introspettivi, nella costante ricerca di nuove strade per esprimere il proprio mondo interiore.

“NEON è una promessa di coraggio nel mezzo di una strada buia che ci porterà, alla fine, dove dobbiamo arrivare. Coscienti di quanta forza e tempo siano necessari per raggiungere la meta a cui siamo destinati, è bene ricordare a noi stessi che la scelta è tornare indietro o andare ancora avanti. La luna, come destinazione, si nasconde tra le luci al neon di una stanza, che brillano come stelle sul soffitto”

La traccia racconta un’attrazione nei confronti di una ragazza dalla personalità complessa e gli alti e bassi che caratterizzano questo sentimento. Il brano è composto da visioni e sensazioni che Holden indaga attraverso parole e sonorità, un sound leggero dall’animo pop che rievoca le immagini dell’innamoramento, grazie anche alla produzione, curata dall’artista stesso, che trasporta l’ascoltatore all’interno della canzone.