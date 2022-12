FIAT 131, in finale a Sanremo Giovani con il brano ‘Pupille’

[CS} Pupille è il brano che FIAT 131 presenterà a Sanremo Giovani questa sera in diretta su Rai 1 per contendersi uno dei sei posti nella sezione BIG della 73^ edizione del Festival di Sanremo. Il brano chiude la settimana piazzandosi al 31° posto della classifica dei brani italiani più trasmessi dalle radio, unica canzone di Sanremo giovani presente nella top 50.

Pupilleè una dichiarazione d’amore. Quando quella fiamma che brucia in una relazione tende a spegnersi succede che si perde il fuoco su quelle che sono le cose importanti ed essenziali in un rapporto. Pupille rappresenta la voglia di specchiarsi negli occhi di chi si ama per risolvere ogni problema e superare le mille difficoltà che ci mette davanti la vita ogni giorno.