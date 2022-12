Don Pero, il nuovo singolo è ‘Hoodboys’ prodotto da 808 Ballin e 47Milano

È disponibile in digitale Hoodboys, il nuovo singolo di Don Pero per Atlantic/Warner Music Italy. Il brano rappresenta per l’artista siciliano classe ‘00 un altro tassello di un percorso artistico già fortemente coerente e dalla visione definita. Insieme alla sua scrittura sincera e spiazzante, questi elementi hanno portato velocemente il talento di Don Pero all’attenzione degli addetti ai lavori e alla conquista del cuore di tanti ascoltatori dell’hip hop italiano.

Dopo una serie di singoli pubblicati negli ultimi due anni in cui si addentra nel racconto della propria storia – dall’inno di quartiere “Esse Erre (SR)” fino al più recente, “Baby Mama” – la narrazione di Don Pero si posiziona in bilico fra una vita complessa nella sua terra d’origine, il bisogno di guardarsi dentro e l’ambizione che lo ha spinto a trovare un’alternativa.

Il nuovo singolo Hoodboys ruota proprio intorno a questo concetto ed è una traduzione delle immagini in parole di quello stesso ambiente aspro in cui l’artista ha vissuto con difficoltà, nel quale però ha sempre tenuto stretta la volontà di costruire un futuro con la musica, il mezzo per trovare una strada migliore. I ragazzi come Don Pero sono i “diamanti grezzi”, le “stelle in quartiere” di cui parla nel brano, persone che come lui sono creative e piene di risorse, ma che inevitabilmente hanno attorno un contesto soffocante che li porta spesso a dimenticare i propri sogni per cercare un modo per sopravvivere.

Hoodboys è prodotto da 808 Ballin e 47Milano che creano per il brano un’atmosfera malinconica su cui le rime conscious di Don Pero scivolano in un testo ricco di immagini lucide e di riferimenti cinematografici. Anche la cover del brano evoca quel bisogno di dare voce a chi è sempre rimasto al margine, mettendo finalmente al centro della scena la passione e la speranza di chi ha coltivato i propri sogni con il desiderio di arrivare in cima dopo una lunga battaglia.