AirPlay Radio: Ed Sheeran in vetta; Marracash, Elodie e Boomdabash new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 50.2022 (dal 09 al 15 dicembre 2022) che vede Celestial di Ed Sheeran portarsi al comando (+2) seguito da Se lo senti lo sai di Jovanotti (secondo, – 1) e The Loneliest dei Måneskin (terzi, +3). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari (-2) che precede Abissale di Tananai (stabile al quinto posto), Star Walkin’ di Lil Nas X (sesto posto, -2) e Simply The Best dei Black Eyed Peas (stabili al settimo posto). Completano la Top Ten Importante di Marracash (nuova entrata in ottava posizione), Bellissima di Annalisa (nono posto, -1) e Ok. Respira di Elodie (nuova entrata in decima posizione).

Le tre più alte nuove entrate sono: Importante di Marracash (posizione 8), Ok. Respira di Elodie (posizione 10) e Heaven dei Boomdabash feat. Eiffel 65 (posizione 27). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].