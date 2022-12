Follya, il nuovo singolo è ‘tuta spaziale’ dal 16 dicembre

[CS] Esce venerdì 16 dicembre tuta spaziale (Capitol/Universal Music), il nuovo singolo dei Follya, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. La nuova canzone arriva dopo il successo del singolo di debutto morto per te, e di tutt’okkei uscito questa estate e che ha accompagnato la band in un lungo tour promozionale.

tuta spaziale, scritto dai Follya e prodotto insieme ai Room9, è una canzone dal sapore elettronico. Una ballad intima in continuo crescendo, in cui il sentimento per la persona amata fa sì che tutto il resto non esista: non ci sono più satelliti a crollare / se ci sei tu a guardare. È come se si vivesse lontano da tutto e da tutti, ma tanto basta a stare bene: e siamo dentro a un’astronave / e il mondo fuori va a puttane / fosse per me ci vivrei qui.

I Follya sono Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria).