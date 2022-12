Fabrizio Moro, Pooh e Paola Turci tra le nuove acquisizioni di Soundreef

[CS] Crescono ancora gli aventi diritto che scelgono la tecnologia, l’innovazione e l’efficienza del servizio offerto da Soundreef, affidando alla collecting society la gestione totale o parziale dei loro diritti. A partire dal 1° gennaio 2023 entreranno a far parte della società di gestione indipendente, fondata da Davide d’Atri, importanti nomi del panorama musicale pop. Tra questi Pooh (Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio) e le loro società editoriali, Fabrizio Moro, Paola Turci, Mario Venuti, Virginio, Athos Poma, Tony Maiello, Angelo Valsiglio, Roberto Cardelli, Luca Faraone, Mario Fargetta, Gazebo e molti altri.

Tanti anche gli autori televisivi le cui composizioni hanno fatto la storia del piccolo schermo, quali Luca Orioli (Passaparola, Avanti un altro), Pierfrancesco Bellisario (Geo & Geo, Cartabianca, Gr Radio 1, Rubriche TG2), Dino Ceglie (Caduta Libera, Il segreto, Melaverde), Danilo Aielli (L’Eredità, Chi ha incastrato Peter Pan, Tira e Molla), Emiliano Branda (Rubriche Tg2), Filippo Lamberti (varie Docufiction), Fulvio Griffini (Prima Edicola, Magnifica Italia, Studio Sport), Maurizio Proietti (Bio Nature – televendite e spot), Ernesto Migliacci e Andrea Casamento (E’ Sempre Mezzogiorno).

Le nuove entrate del 2023 andranno ad arricchire il già consolidato catalogo di cui Soundreef amministra totalmente o parzialmente i diritti, attualmente composto da autori celebri come Enrico Ruggeri, J-Ax, Gigi D’Alessio, Laura Pausini, Ultimo, Giovanni Allevi, Marco Masini, Giancarlo Bigazzi, Maurizio Fabrizio e Morgan, dagli hit-maker Federica Abbate, Alessandro Merli (Takagi), Fabio Clemente (Ketra), Fabio Rovazzi, Boomdabash e Danti, dai grandi nomi della scena urban italiana, quali Noyz Narcos, Sfera Ebbasta, Gué, Marracash, MACE, Charlie Charles, Shablo, Rkomi, Ernia, AVA, Strage, Two Fingerz e Nesli, e da editori di rilievo come Smilax, Thaurus Publishing, Honiro, Baraonda e Walkman.

Soundreef, da sempre nota per l’innovazione del servizio offerto e per la sua continua ricerca tecnologica che offre ai suoi iscritti una distribuzione delle royalties al 100% analitica e su base trimestrale, ha da poco rilasciato anche l’app dedicata ad autori, editori e compositori. Per gli iscritti Soundreef la consultazione dei risultati del proprio repertorio non diventa solo più comoda, ma si arricchisce ulteriormente; tramite app, infatti, gli aventi diritto possono esplorare i propri dati senza limiti, arrivando a conoscere fino all’esatto minuto di ogni loro passaggio radio/TV in tempo reale.