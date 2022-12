Romeo & Drill a Sanremo Giovani con il brano ‘Giorno di scuola’

È disponibile su tutte le piattaforme digitali Giorno di scuola (Leave Music in distribuzione ADA Music Italy), singolo con cui Romeo & Drill hanno superato le selezioni di Area Sanremo ed entrano nel cast della finale della nuova edizione di Sanremo Giovani la cui serata finale è in programma il 16 dicembre al Teatro del Casinò.

Spalle larghe e nuovo inizio: Giorno di scuola di Romeo & Drill è un energico brano indie-pop dedicato a un amore luminoso e scanzonato, come il primo ultimo giorno di scuola. “Sensazioni positive si mescolano con i ricordi che lasci dentro i bagagli, nuovi fiori crescono non solo sugli alberi, non solo sulle piante ma anche sul cemento.

Quest’ultimo non è un cemento caldo e arido, ma un cemento colorato col suo interno ricco di semi, pronti a diventare enormi pini, salici e rose. Giorno di Scuola è rinascita, è ricominciare, è vederti bella oggi paragonandoti all’alba, ma ricordandoti che tra qualche ora sarai bella come il tramonto.”

Romeo & Drill hanno un’innata attitudine pop, incorniciata da suoni moderni e ricercati, sublimata da testi che non perdono mai di introspezione. A ottobre 2022 hanno vinto Area Sanremo, distinguendosi tra le oltre 1.200 proposte pervenute e accedendo quindi alla finale, che andrà in onda in diretta in prima serata su Rai1, RaiPlay e Radio2.