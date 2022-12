Sanremo Giovani, ‘La città che odi’ è il brano finalista di gIANMARIA

Il vicentino gIANMARIA è tra gli otto finalisti di Sanremo Giovani, sul palco del Teatro del Casinò venerdì 16 dicembre, in prima serata su Rai1 per conquistare la possibilità di partecipare tra i big al Festival di Sanremo 2023. Una tappa importante nel percorso del cantautore, appena ventenne, che presenterà in riviera, per la prima volta, il suo nuovo brano La città che odi.

Scritto da gIANMARIA e prodotto da Antonio Filippelli, Bcroma e Gianmarco Manilardi, il singolo apparentemente leggero che racconta in realtà di una tematica delicata come la dipendenza affettiva. «La città che odi è il mio brano più “leggero” uscito fino ad ora. – dichiara gIANMARIA – Anche se dietro l’apparente leggerezza, si nasconde un argomento molto delicato e che mi ha toccato da vicino: la dipendenza affettiva e tutti quei rapporti e quelle relazioni che rischiano di farti perdere te stesso. È un brano autobiografico che vive di chiaroscuri e contrasti, fino ad arrivare ad un ritornello liberatorio e pieno di speranza».

Una canzone trascinante ed una penna che conferma l’urgenza espressiva dell’artista sempre in bilico tra sonorità urban, cantautorato e attitudine punk-rock.