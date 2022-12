Sethu tra i finalisti di Sanremo Giovani con ‘Sottoterra’

È disponibile dal 9 dicembre Sottoterra (Carosello Records), il brano con cui Sethu partecipa alla finale Sanremo Giovani il 16 dicembre in diretta su Rai 1 per conquistarsi un posto tra i big del Festival di Sanremo. Crudo, scuro, inquieto, euforico: Sethu è un misterioso animale notturno che con la musica racconta la sua generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale.

Nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici. Un mood “schizofrenico” che non ha bisogno di essere etichettato in un genere preciso, convergendo in uno stile meticcio figlio da una parte del rap e del metal fino alle ultime contaminazioni con il pop e l’urban.

Prodotta dall’inseparabile fratello gemello Jiz, il brano – spieha Sethu – «è una dichiarazione d’amore un po’ atipica: mi piace scrivere utilizzando immagini forti che richiamino al mio immaginario dark e che creino contrasto. Ho voluto farlo anche in questo pezzo che è un brano che parla d’amore e della sua amarezza, di quando trovi una persona che ti fa stare così bene che crea un’ora d’aria in cui respirare in questo mondo così complicato e difficile».