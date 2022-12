‘L’anima balla’, Olly in finale a Sanremo Giovani: in uscita il nuovo EP ‘Il mondo gira’

Esce il 16 dicembre il nuovo EP di Olly dal titolo Il mondo gira (Epic Records Italy/Sony Music), che contiene i singoli Un’Altra Volta e Fammi Morire nonché L’anima aalla, canzone scritta da Olly e prodotta in collaborazione con JVLI in gara alla prossima edizione di Sanremo Giovani in prima serata su Rai1 proprio il venerdì 16 dicembre. Racconta Olly: «Quand’è che l’anima balla? Quando si sta seguendo qualcosa che ci smuove dentro e che ci tiene vivi e innamorati nonostante le difficoltà incontrate sul percorso. Da questo modo di guardare alla musica come luce nelle proprie paure e confusioni è nato questo brano, mentre con JVLI stavamo lavorando ad altro: come se fosse stata la canzone stessa a voler essere cantata. Spero che il messaggio sia chiaro e potente per tutti coloro che lo ascolteranno, tanto quanto lo è per me: abbi il coraggio di seguire ciò che ti fa ballare l’anima.»

Il brano è accompagnato dal videoclip diretto da Byron Rosero e prodotto da CREG Production e vede Olly in una stanza di albergo scatenarsi senza sosta al ritmo della sua canzone che ascolta a tutto volume dalle cuffie di un vecchio walkman. Non importa quanto la ragazza – che lo sta aspettando fuori dalla stanza – bussi alla sua porta, quello che importa è continuare a danzare.

Energico, vivace, spontaneo ma anche dolce e malinconico, Il mondo gira è composto da sette brani scritti da Olly e prodotti in collaborazione con JVLI. Il giovane cantautore genovese gioca sul contrasto fra brani uptempo in cassa dritta e un racconto intimistico e riflessivo – principale fonte d’ispirazione dell’artista – dando vita a uno stile unico tutto da ballare.

Olly racconta: «Il mondo gira, in un giorno mille facce e situazioni corrono attorno e ripartono da capo. Il flusso è instancabile e palese da sempre. Ognuno, tuttavia, è coinvolto e sfidato a suo modo in questo moto di rotazione. Io ho distinto due diverse modalità per starci dentro: una riflessiva e una dinamica. Sono riflessivo soprattutto a Genova, casa, quando mi interrogo sulla mia storia e la mia identità, quando supero il casello pompando un cantautore nell’impianto, e la pressione cala improvvisamente. Milano, invece, mi dà adrenalina e mi rende spesso dinamico. Corro dentro alle circostanze e ci vado a ballare, mi lancio nei progetti e nelle possibilità. Ciò che sto scoprendo è che nessuna di queste modalità basta da sola. A Genova occorre del ritmo, a Milano un attimo di pausa. Chi vive di corsa è forzato e non sa soffermarsi, chi resta nel suo perde passione e rischia di non conoscere il nuovo».

La mia musica nasce proprio da questa scoperta: cassa dritta fino ai 180 BPM, ma una struttura cantautorale a supporto. Se quattro pezzi su sette sono velocissimi, in questo momento sto forse conoscendo la velocità del mondo, ma ciò che voglio raccontare è lo stupore di vederlo girare. Nel caos e nella pace. Olly

IL MONDO GIRA – TRACKLIST

Una vVita (Il mondo gira) L’anima balla Ho un amico Un’altra volta L’amore va Fammi morire Canto alla luna

Olly ha annunciato anche anche Il Mondo Gira Live, due date previste per la prossima primavera, prodotte e organizzate da Magellano Concerti: giovedì 6 aprile 2023 ai Magazzini Generali di Milano e domenica 16 aprile a Largo Venue di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.