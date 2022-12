AirPlay Radio: Jovanotti scalza i Pinguini Tattici Nucleari, Aiello e Samuel new entries

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 49.2022 (dal 02 all’08 dicembre 2022) che vede Se lo senti lo sai di Jovanotti (+1) guadagnare la vetta scalzando, così, Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari (-1) e precedendo anche Celestial di Ed Sheeran (terzo posto, -1). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo Star Walkin’ di Lil Nas X (+4) seguiti da Abissale di Tananai (quinto, +3), The Lonelieste dei Måneskin (sesta posizione, +7) e Simply The Best dei Black Eyed Peas (settimi, +6). Completano la Top Ten Bellissima di Annalisa (ottava, -2), Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni (nono, +1) e Hold Me Closer di Elton John & Britney Spears (decimi, -1).

Le tre più alte nuove entrate sono: fake love don’t last di Machine Gun Kelly (posizione 32), Domani torno di Aiello (#41) e Malinconia di Samuel (#57). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].