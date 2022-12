Quarto Grado, 09 dicembre 2022: anticipazioni puntata, casi Neri e Resinovich

Venerdì 09 dicembre, alle ore 21.25, su Rete4, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina, il 18 novembre scorso. Sono tanti, i punti oscuri, che ancora non tornano: dove si è recata, dopo l’aperitivo con un collega? Aveva un appuntamento con qualcuno che l’ha tradita? E, ancora, a chi ha inviato il suo ultimo messaggio?

Al centro della puntata, pure la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. Dopo aver ascoltato il marito Sebastiano Visintin, è stato interrogato in Procura l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin. Quest’ultimo – che afferma, «è stata assassinata» – non crede al suicidio della donna.

A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.