XF2022, gli scommettitori puntano su Santi Francesi e Rkomi

[CS] Tutto pronto sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la finale di X Factor 2022, con i Santi Francesi che si candidano alla vittoria della 16esima edizione del talent show: il duo piemontese della squadra di Rkomi è infatti favorito per i bookmaker, a quota 1,55 sia su Stanleybet.it che su Planetwin365.

È Beatrice Quinta, ’scoperta’ di Dargen D’Amico, la vera rivelazione di questa edizione: alla vigilia della partenza dei Live, la cantante siciliana era a metà lavagna (a 13 volte la scommessa) ma le sue performance hanno convinto i bookmaker che ora la piazzano sul podio a 1,95.

In pochi avrebbero scommesso sui giudici esordienti, ma Rkomi e Dargen D’Amico superano in quota il veterano Fedez: il primo è favorito a 1,65, con Dargen più lontano a 2,30 e il rapper a 7 volte la scommessa. Stessa quota per la giovane Linda Riverditi del rooster di Fedez, che fino a poche settimane fa era invece tra i favoriti per la vittoria. Hanno ’resistito’ fino alla finale, ma per i Tropea la vittoria è un miraggio a 21, con la coach Ambra che sale a quota 29.MSC/Agipro