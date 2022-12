Backstreet Boys, il videoclip di ‘Christmas in New York’ dall’album natalizio

I Backstreet Boys continuano a regalare sorprese per le feste con l’uscita del video musicale ufficiale di Christmas in New York, canzone originale tratta dall’album di Natale A Very Backstreet Christmas (BMG). Al momento del pubblicazione, l’album è stato accolto con favore dalla critica e ha debuttato al primo posto nella classifica americana Top Holiday Albums di Billboard e nella top 20 della Billboard 200.

Il gruppo ha precedentemente pubblicato il video di Last Christmas, anch’esso presente nel nuovo album. Il singolo ha esordito al primo posto della classifica Adult Contemporary traguardo raggiunto solamente con I Want It That Way.

I Backstreet Boys avranno anche il loro special per le vacanze, A Very Backstreet Holiday, in onda il 14 dicembre alle 20:00 ET su ABC. Con le esibizioni di varie canzoni del loro nuovo album di Natale, A Very Backstreet Holiday saranno presenti ospiti speciali tra cui Meghan Trainor, Rob Riggle, Nikki Glaser, Ron Runches, Atsuko Okatsuka e sarà narrato da Seth Rogen. Lo speciale darà ai fan l’opportunità di vivere questo album in un modo tutto nuovo.

I fan ora possono anche finalmente acquistare l’album in vinile sia in nero che in bianco disponibile a questo link.