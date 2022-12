Tedua, il ritorno è con il singolo ‘Lo-fi For U’

Dopo una lunga attesa, Tedua torna con il suo flow inconfondibile: il nuovo inedito è Lo-fi For U ed è disponibile da martedì 6 dicembre, su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Shune e primo brano di Tedua dopo un silenzio durato più di un anno dall’ultimo EP rilasciato, è il quarto episodio della serie “Lo-fi” iniziata nel 2020 in Vita Vera Mixtape, Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia e proseguita nel 2021 in Don’t Panic.

La canzone è un omaggio agli artisti, e amici, conosciuti agli inizi di carriera e con i quali Tedua ha condiviso la strada verso il successo, uniti dalla fame di musica, con il desiderio di prendersi il proprio spazio nella scena, cambiandone le regole e diventando a tutti gli effetti la “classe 2016”: Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Ghali, Izi, Rkomi, Chris Nolan.

Il brano è una lettera dell’artista proprio ai protagonisti di Bimbi, ora che hanno realizzato ciò che prima solo sognavano, una riflessione su quanta strada sia stata fatta da ognuno di loro e su come i rapporti umani e la stima reciproca non siano mai sfumati, nonostante le carriere di ciascuno li abbia a volte allontanati. Lo-fi For U è un flusso di pensiero nostalgico in cui Tedua espone tutta la propria capacità di narrare storie, emozioni, pensieri con la sola potenza del flow della voce e di un beat.