Renato Zero, nuova tournée nei palasport: le date di ‘Zero a Zero – Una sfida in musica’

Prosegue anche nel 2023 il viaggio musicale di Renato Zero che, dopo i sei concerti-evento sold out al Circo Massimo, ha annunciato la nuova tournée nei palasport ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA, prodotta da Tattica, parte a marzo del prossimo anno per portare l’artista nei principali palazzi dello sport italiani.

“ZERO a ZERO Il risultato di “Una sfida in musica” tra i due eterni contendenti: Renato & Zero. Sarà un tour… tutto da vivere! – afferma Zero – Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile.

Un confronto continuo. Cercando di non mettere in imbarazzo chi, ignaro di essere oggetto di una sorta di perquisizione benevola, avrebbe potuto non gradire quel tipo di stalkeraggio. Furono i pronostici, non proprio incoraggianti, a suggerire a quei due di fare “ditta” e partire proprio da quello Zero. Oggi i due imprudenti festeggiano le nozze di smeraldo di fronte al loro amatissimo, nonché fedelissimo, pubblico! Che dire: finché c’è Zero c’è alleanza. E quindi vinca chi avrà più costanza!!! Buon tour incorreggibili ragazzi.”



ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA, le date

Di seguito le date annunciate per il 2023:

7 e 8 marzo 2023 Firenze Mandela Forum

Mandela Forum 14 marzo 2023 Conegliano Zoppas Arena

Zoppas Arena 17 e 18 marzo 2023 T orino Pala Alpitour

Pala Alpitour 21 e 22 marzo 2023 Mantova Grana Padano Arena

Grana Padano Arena 25 e 26 marzo 2023 Bologna Unipol Arena

Unipol Arena 7 aprile 2023 Pesaro Vitrifrigo Arena

Vitrifrigo Arena 11 e 12 aprile 2023 Milano Mediolanum Forum

Mediolanum Forum 18 e 19 aprile 2023 Livorno Modigliani Forum

Modigliani Forum 22 e 23 aprile 2023 Eboli Palasele

Palasele 28 e 29 aprile 2023 Roma Palazzo dello Sport

Biglietti disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11.00 di venerdì 9 dicembre.