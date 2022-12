Aka 7even, il nuovo singolo è ‘Non piove più’ dal 9 dicembre

[CS] Chi non ha mai desiderato di volersi rifugiare in un posto sicuro, ritrovare una certezza, uno stare bene primordiale. Aka 7even ci ha provato e forse ci è riuscito. Con il suo nuovo singolo Non piove più (Columbia Records/Sony Music Italy) torna a casa, sui tasti di un pianoforte, per dare vita ad un’intensa ballad d’amore.

Il brano – prodotto da Cosmophonix e disponibile in pre-save e pre-add – è nato dopo un periodo di crescita, di maturità artistica e personale e per celebrarlo l’artista è ripartito da sé e da casa sua: Napoli. Mercoledì 30 novembre, infatti, Aka 7even ha registrato il videoclip in Piazza del Plebiscito, davanti a fortunati fan che poche ore prima hanno letto l’annuncio sui social.

“Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di Toca. – commenta Aka 7even sul suo profilo Instagram – In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allenato, ho viaggiato tra l’Italia e il Brasile, ho incontrato tante persone e ho assorbito tante cose. Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita, osservare e soprattutto ascoltarsi.”

Non piove più segna l’inizio del nuovo percorso dell’artista, che dopo la hit estiva conGuè e il brano Voce ha partecipato al remix di I Believe di KAMRAD.