La Dottoressa Smile, le anticipazioni della terza puntata su Real Time

La terza puntata de La Dottoressa SMILE su Real Time – il primo smile makeover (letteralmente “ristrutturazione del sorriso”) prodotto da ‘Vivi la vita srl’ – andrà in onda martedì 6 dicembre, alle ore 22.50 (e sarà disponibile in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare).

La dottoressa Annapaola Manfredonia è pronta ad accogliere nel suo studio tre nuovi pazienti: Nunzia, una maestra che a causa del suo grande terrore per il dentista si è trascurata e ad oggi si ritrova un sorriso in condizioni molto gravi: il momento più drammatico è quando i suoi alunni le hanno chiesto per la prima volta “Maestra perché hai quei denti?”. Enza, la bella pizzaiola napoletana con il sorriso imperfetto e con una storia di vita che l’ha fatta crescere prima del tempo; Antonio, l’operaio-ballerino che a causa dei suoi denti ha rinunciato ad uscire con la moglie e non balla più!

I protagonisti delle sei puntate saranno accomunati da evidenti problematiche odontoiatriche e dal desiderio di rivoluzionare a tutti i costi la loro immagine. Varcheranno lo studio dalla Dottoressa Smile con una forte motivazione e disagio sociale che li ha spinti a desiderare una vera trasformazione: acquisire l’autostima perduta.

Il concept del format è semplice. Il sorriso cambia la vita: la sicurezza in sé, l’aspetto, il modo di essere! Esistono molti sorrisi spenti e poco attraenti per tante ragioni.. Ma, quando tutto sembra perduto, ecco aprirsi le porte dello studio della dottoressa SMILE: lei è Annapaola Manfredonia, un vulcano di energia e vitalità. Odontoiatra napoletana di primissimo livello, moglie e madre piena di vita e dalle tante qualità, come l’ospitalità. Per le serate di pausa, la dottoressa Smile appenderà il camice in studio per rendere felici e dedicarsi anche alle persone della sua vita privata.

La Dottoressa Smile è un programma nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, a cura di Carmen Liguori. Capo progetto, Federico Lampredi. Gli autori sono Nando Moscariello, Luca Masci e Giuseppe Marco. Regia di Jonathan Paladini.

Chi è La Dottoressa Smile

ANNAPAOLA MANFREDONIA si è laureata a Napoli in Medicina e Chirurgia con Lode ed in Odontostomatologia. Nel 2008 a Los Angeles si è certificata come prima dentista italiana specializzata nella tecnica delle faccette. Dagli Stati Uniti D’America ha portato in Italia la tecnica dello sbiancamento americano. Oggi si occupa di mock-up dentali personalizzati su ogni paziente. La dottoressa Annapaola, al di là del suo lavoro, ha una vita privata molto intensa. Sposata con Mimmo, con due figli è una donna che ha a cuore i suoi pazienti e il loro sorriso. La sua mission è quella di rendere più sicuri di sé e di ridare la serenità a coloro che a causa delle proprie possibilità non hanno avuto modo di essere in salute.