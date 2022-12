Nesli, fuori il nuovo brano ‘Rivoluzione’: “Quella scossa lungo la schiena”

Da venerdì 2 dicembre è su tutte le piattaforme digitali Rivoluzione, il nuovo brano di Nesli pubblicato e distribuito da Artist First. Prodotto da Nesli e PrinceVibe, il brano è il nuovo inedito che farà parte del prossimo lavoro. “Sei a casa sul divano ipnotizzato dalla tv oppure sulla scrivania del tuo ufficio con lo sguardo perso oltre la finestra o seduto sul muretto fuori da scuola annoiato. – racconta Tarducci – Vorresti essere altrove, vorresti correre, urlare con tutta la voce che hai ma sei lì, dentro una vita che non ti appartiene, nelle sabbie mobili. Ora l’unica cosa che senti è quella piccola scossa lungo la schiena, una scintilla, in grado di accendere una rivoluzione“.



Il nuovo progetto di Nesli ha avuto inizio a fine dicembre 2021, con la pubblicazione in digitale di Ego, a cui ha fatto seguito, l’uscita sulle piattaforme di Nesliving Vol. I, album che l’artista descrive come il primo volume del suo testamento e, successivamente nuovi brani inediti che andranno a comporre il suo prossimo disco: Salvami, Terra di Confine ft Raige, Confessione – Story, Lazarus, Il Male Minore e Polvere da Sparo con Jack the Smoker.