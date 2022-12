Giuse The Lizia, ‘Sincera’ è il brano in finale a Sanremo Giovani

È disponibile su tutte le piattaforme digitali Sincera (Maciste Dischi / Universal), il nuovo singolo di Giuse The Lizia, prodotto da Maiole, con il quale il cantautore è in gara tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022. Il brano rappresenta una nuova fase musicale dell’artista, che a distanza di un mese dall’uscita del singolo One more time, mostra i suoi sentimenti più profondi.

Sincera racconta la profonda sensazione che pervade ognuno di noi quando ci si lascia trasportare dai propri sentimenti che inevitabilmente prendono il sopravvento. Il brano dalle sonorità fresche e con una melodia che ti entra subito in testa, racchiude un melting pot tra leggerezza e sconforto, entrambi tratti caratteristici del cantautore: un contrasto fortemente controbilanciato dall’autenticità con cui Giuse si racconta nel pezzo senza filtri.

“L’ho scelta per Sanremo Giovani, perché credo rappresenti benissimo ciò che sono a livello sia stilistico che emotivo – racconta Giuse – presentando quindi la giusta chiave di lettura del pezzo. Il giovane cantautore, attraverso un flusso di coscienza, fa emergere diverse sfaccettature di se stesso mostrando la propria sfera più intima e, appunto, sincera.

Giuse The Lizia è pronto a tornare live con One more time Tour 2023, il primo tour nei club dell’artista che toccherà alcune delle città italiane a cui è più legato: annunciate tre date invernali per poter incontrare dal vivo il giovane cantautore e lasciarsi trasportare dalla sua musica. Lo show, prodotto e organizzato da BPMCONCERTI SRL, parte il 12 gennaio da Bologna presso il Covo – città adottiva di Giuse nonché tappa già sold out – per proseguire il 13 gennaio a Milano presso l’Arci Bellezza – di cui restano pochissimi biglietti – e concludersi il 18 gennaio a Palermo presso I Candelai.