Alfa, le date live 2023 del ‘Tra le nuvole tour’

[CS] Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 375 milioni di stream, ha pubblicato lunedì 28 novembre per Artist First il nuovo singolo 5 Minuti cantato per la prima volta al suo live sold-out al Fabrique di Milano. Proprio in questa occasione è stato registrato il videoclip del brano, di prossima uscita.

Insieme all’uscita del brano Alfa ha annunciato ufficialmente anche le date del Tra le nuvole tour, nuovo tour nei club con cui girerà l’Italia la prossima primavera. I biglietti dei concerti sono disponibili a partire sul sito di TicketOne. Di seguito il calendario delle prime date confermate:

11 APRILE GENOVA POLITEAMA GENOVESE

POLITEAMA GENOVESE 12 APRILE ROMA LARGO VENUE

LARGO VENUE 13 APRILE FIRENZE VIPER THEATRE

VIPER THEATRE 14 APRILE PADOVA HALL

HALL 16 APRILE TORINO HIROSHIMA MON AMOUR