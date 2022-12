Aiello, il nuovo singolo è ‘Domani torno’: “Dedicata alle storie finite troppo presto”

[CS] Aiello ha la capacità di raccontare la malinconia in un modo unico, strappando un sorriso, ma facendo anche riflettere, grazie all’intensità del suo timbro vocale e alla delicatezza con cui descrive certi attimi. Lo fa anche questa volta con il nuovo singolo Domani torno (Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da BRAIL e disponibile da venerdì 2 dicembre, in radio e in digitale.

Già dalla prima nota l’ascoltatore riesce a farsi trasportare dalle parole del cantautore, immedesimandosi totalmente con i sentimenti, i dubbi, l’indecisione e i ricordi che in qualche modo occupano o hanno occupato uno spazio nel suo cuore. “Se il cuore fosse un oceano, sul fondale troveremmo tutte le nostre storie vissute – racconta AIELLO – L’amore più puro, quello che ci ha rivoluzionato la vita, la storia che non abbiamo capito, quella che non ha capito noi, diversi razzi dalle brevi rotte. A chissà quanti km di profondità, invece, c’è una storia che ancora fa le bolle, il suo ricordo sembra ancora respirare. Domani Torno è dedicata a tutte quelle storie finite troppo presto, tutte quelle storie che ‘tornassi indietro’.”

A far da ponte tra i primi due album e questo nuovo capitolo del percorso artistico di Aiello c’è stato il singolo Paradiso (Columbia Records/Sony Music Italy), uscito questa primavera, prodotto da BRAIL insieme a Michele Canova, che ha anticipato l’inizio del tour nei principali club italiani, quell’incontro pieno di energia e emozione che Aiello e i suoi fan hanno aspettato per molto tempo. La tournée di successo ha registrato il tutto esaurito per le prime date di Firenze, a Milano e Roma, al live di Torino e ai due appuntamenti alla Casa della Musica di Napoli.