Tananai, fuori il primo album di inediti ‘Rave, Eclissi’ INSTORE & DATE LIVE

È uscito venerdì 25 novembre Rave, Eclissi, il primo album di inediti di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi, anche nelle edizioni speciali CD e LP autografati, LP bianco e LP lenticolare, bundle CD + t-shirt.

Composto da quindici tracce, racchiude tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore, la sua parte più festaiola e i suoi lati più introspettivi, giovane uomo che convive con una società dai mille volti. «È il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. – racconta l’artista – C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita».

Amore, insicurezze, pentimento, la voglia di festeggiare le belle esperienze della vita e di divertirsi, ma anche la volontà di mettere a nudo le proprie fragilità sono solo alcuni dei temi principali che vivono in connubio e antitesi nel disco, prodotto dallo stesso Tananai con la direzione artistica di Stefano Clessi e la co-produzione in alcune tracce di Simonetta (Davide Simonetta).

Il prossimo anno sarà occasione per Tananai di tornare a suonare live presentando RAVE, ECLISSI in un tour nei club prodotto da Friends and Partners. Queste le date:

Venerdì 5 maggio 2023 Napoli , Casa della Musica

, Casa della Musica Sabato 6 maggio 2023 a Roma , Atlantico Live

, Atlantico Live Mercoledì 10 maggio 2023 Firenze , Tuscany Hall

, Tuscany Hall Sabato 13 maggio 2023 Padova , Grand Teatro Geox

, Grand Teatro Geox Giovedì 18 maggio 2023 Milano, Fabrique

Il tour instore

Nell’attesa, Tananai presenta in tutta Italia l’album nell’instore tour in partenza sabato 26 novembre. Di seguito il calendario:

Sabato 26 novembre 2022 Conegliano (TV), Centro commerciale Conè

(TV), Centro commerciale Conè Domenica 27 novembre 2022 Modena , Centro commerciale La Rotonda

, Centro commerciale La Rotonda Lunedì 28 novembre 2022 Roncadelle (BS), Centro commerciale Elnòs

(BS), Centro commerciale Elnòs Mercoledì 30 novembre 2022 Bussolengo (VR), Centro commerciale Porte dell’Adige

(VR), Centro commerciale Porte dell’Adige Giovedì 1° dicembre 2022 Milano , Mondadori megastore Duomo

, Mondadori megastore Duomo Venerdì 2 dicembre 2022 Marcianise (CE), Centro commerciale Campania

(CE), Centro commerciale Campania Domenica 4 dicembre 2022 Roma ,Centro commerciale La Romanina

,Centro commerciale La Romanina Mercoledì 7 dicembre 2022 Torino , Mondadori megastore Monte di Pietà

, Mondadori megastore Monte di Pietà Giovedì 8 dicembre 2022 Molfetta (BA), Centro commerciale Gran Shopping Molfetta

(BA), Centro commerciale Gran Shopping Molfetta Venerdì 9 dicembre 2022 Ascoli Piceno, Centro commerciale Città delle Stelle