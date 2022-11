Ernia per la prima volta live nei palazzetti con ‘Tutti hanno paura Tour’

Nel giorno in cui il nuovo e attesissimo album Io non ho paura festeggia il debutto al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana in Italia, si sono aperte le prevendite per il primo tour nei palazzetti di Ernia. Del resto quello del rapper milanese era uno degli album più attesi dell’autunno 2022, e non ha deluso le aspettative.

Pubblicato venerdì 18 novembre via Island Records, a meno di una settimana dalla sua uscita ha già conquistato la critica e infiammato l’entusiasmo dei fan, con tutte le 14 tracce saldamente ai piani alti della classifica Top 50 Italia di Spotify. Ma come più volte ha dichiarato, ciò che Ernia desiderava era soprattutto avere la possibilità di presentarlo dal vivo; desiderio, questo, ampiamente condiviso dai suoi fan.

L’annuncio di due date per il 2023 non fa che confermare il clima di attesa per i suoi concerti. Il TUTTI HANNO PAURA TOUR (dal titolo della prima traccia dell’album), prodotto da Vivo Concerti e Thaurus, vedrà Ernia esibirsi il 22 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 26 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Le prevendite sui circuiti online preposti sono aperte da venerdì 25 novembre alle ore 14.00, mentre quelle nei punti vendita autorizzati sono disponibili da mercoledì 30 novembre alle ore 11.00.