Il Natale di 3Bee, tutti i progetti per la salvaguardia delle api

[CS] 3Bee, la community da sempre impegnata nel proteggere le api con la tecnologia, torna in campo per Natale, attraverso molteplici progetti che invitano tutti a contribuire concretamente alla salvaguardia delle api, insetti fondamentali per la tutela dell’intero ecosistema e del mantenimento della biodiversità. Adotta un alveare, adotta un’ape o un albero, sono così tre idee originali, sostenibili ed ecofriendly a portata di click che rappresentano un piccolo gesto e un graditissimo dono di Natale con l’obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibili all’importanza della protezione delle nostre amiche api e a temi cari quali “biodiversità”, “insetti”, “animali”,” piante” ed “ecosistemi”.

Regalare un alveare per Natale non è solo un dono non convenzionale e fuori dagli schemi. È anche un’opportunità concreta di fare qualcosa di utile per l’ambiente e il nostro pianeta. Regalando un alveare si sostiene pertanto una realtà apistica italiana e virtuosa che si fa carico ogni giorno del benessere e della salute delle proprie api. E in questo modo anche del nostro pianeta. Sostenere il prezioso lavoro degli apicoltori locali e diffondere consapevolezza sull’importante ruolo delle api per la biodiversità sono i valori che guidano da sempre il lavoro costante di 3Bee.

Il progetto Regala o adotta un’ape invece può essere un regalo inaspettato ma utile a proteggere le api, insetti essenziali per la tutela dei nostri ecosistemi. L’originale iniziativa consiste nel regalare o adattare un’ape solitaria, le cosiddette osmie, ossia api selvatiche e solitarie di cui nessuno si prende cura, api spesso dimenticate e lasciate in balia degli eventi e del cambiamento climatico. Attraverso il progetto di 3Bee sarà così possibile regale o adottare una casetta per ospitare le osmie direttamente nel proprio giardino o su un balcone. Le osmie sono api gentili e pelosette, api che non pungono perchè il loro pungiglione è morbido, simile a quello delle zanzare ma flessibile. Le osmie si divertiranno a impollinare il vostro giardino e i vostri fiori, un piccolo gesto d’amore nei confronti del pianeta Terra

Le iniziative ecosostenibili di 3 Bee non finiscono qui…. Non da ultimo Adotta un albero è il progetto che consentirà di creare una foresta nettarifera protetta dalla community di 3Bee. La principale causa di moria delle api è la mancanza di nettare. Per questo 3Bee ha attivato la sua rete di Apicoltori e Agricoltori per piantare oltre 1 milione di alberi Nettariferi e polliniferi in Italia. Le api hanno sempre più bisogno di nettare, Adottare o regalare un albero nettarifero è pertanto un’azione indispensabile per dar nettare e cibo agli insetti impollinatori