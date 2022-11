Lodovica Comello e Nicolas Vaporidis sono ‘Tipi da crociera’, su Italia 1

[CS] Dal 21 novembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18.20, su Italia 1 prende il via Tipi da crociera, una sketch comedy girata, per la prima volta, interamente su una nave da crociera. Tra i protagonisti Lodovica Comello e Nicolas Vaporidis.

Nel corso di un viaggio in mare aperto un gruppo di amici, membri dell’equipaggio della nave, cercheranno di rendere perfetta la vacanza dei loro ospiti, affrontando con destrezza gli inevitabili imprevisti. Inoltre, dovranno fare i conti con loro stessi, mettendosi in gioco e seguendo un personale percorso interiore, che li porterà a crescere e maturare.

Il cast: Lodovica Comello è la solare e socievole Alice, direttrice di crociera; Nicolas Vaporidis è il travolgente Giorgio, tranquillo addetto alla pulizia delle stanze, in realtà talentuoso musicista; Gennaro Cassini è Luca, lo svagato barista; Nicholas Zerbini è Fabio, il maldestro ed esuberante animatore; Erica Del Bianco, l’astuta e seduttiva responsabile dell’area spa.

Sulla nave MSC Bellissima, in un susseguirsi di incombenze quotidiane, problemi apparentemente insormontabili e colpi di scena, i giovani formeranno una squadra sempre più solida, sostenendosi in continuazione e imparando a conoscersi e a volersi bene. Appuntamento, quindi, su Italia 1 dal 21 novembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18.20 e da gennaio tutti i sabati alle ore 13.50 con una versione rieditata arricchita da contenuti inediti.

Il progetto è frutto dell’azione sinergica tra l’editore RTI e Brand On Solutions, team dedicato alle iniziative speciali di Publitalia ’80, Mediamond e Digitalia ’08, in collaborazione con MSC Crociere. La casa di produzione è On Air. La regia è di Elia Castangia.