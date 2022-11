Daniele Bossari torna su DMAX con ‘Il Codice del Boss’, dal 22 novembre

[CS] Su DMAX (canale 52) ripartono le investigazioni a spasso tra i secoli di Daniele Bossari nella nuova stagione inedita de Il Codice del Boss: da martedì 22 novembre alle 21:25 e in anteprima streaming su discovery+. Accanto a lui, come sempre, l’esperto di leggende e collezionista di oggetti misteriosi Giano Del Bufalo, anche apprezzato mercante d’arte nel game show in onda sul Nove Cash or Trash – Chi offre di più?.

In questa nuova edizione Daniele e Giano sono pronti a partire per un viaggio attraverso fatti, personaggi e luoghi storici di tutto il pianeta, con un’attenzione particolare per gli aspetti meno noti e più intriganti. Quest’anno infatti, non sarà solo l’Italia il teatro delle accurate ricerche e delle scoperte del Boss e di Giano: verranno analizzati anche miti e leggende dall’Egitto fino all’Antica Grecia, passando per il Centro America. Il Codice del Boss indagherà su enigmi del passato, grazie a filmati e reportage che dimostrano che a volte la storia può nascondere segreti insospettabili.

È stato studiato proprio tutto dei colossali anfiteatri degli Antichi Romani o del mito di Troia, tra guerre epiche e reali scavi archeologici? Dalla mega struttura preistorica che emerge dalle sabbie della costa inglese, forse dell’Età del Bronzo, al leggendario e terribile triangolo delle Bermude, fino alla misteriosa necropoli egiziana di Saqqara, vicino al Cairo, Daniele e Giano cercheranno risposte ad enigmi ancora irrisolti. E se un’indagine sui segreti dei 300 guerrieri spartani potrebbe fornire nuove rivelazioni sui soldati che morirono combattendo contro un milione di persiani invasori, la celebre Pompei potrebbe restituire una nuova verità sulla sua origine e la sua fine.

Insomma, se pensiamo di conoscere a fondo i luoghi e i monumenti più celebri dell’antichità, il Boss ci farà cambiare idea! Il Codice del Boss (12×60’) è una produzione originale MRK Productions per Warner Bros. Discovery realizzata con il sostegno della Trentino Film Commission. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, tivùsat canale 28. La serie è disponibile in anteprima streaming su discovery+.