Fabrizio Moro, dal 18 novembre il singolo ‘Senza di te’

Fabrizio Moro torna in radio e sulle piattaforme digitali con un nuovo singolo, disponibile a partire da venerdì 18 novembre. Senza di te (Fattoria del Moro – distr. Warner Music) – questo il titolo del brano scritto da Fabrizio e prodotto e arrangiato da Giordano Colombo, dallo stesso Fabrizio Moro e Roberto Cardelli – anticipa un nuovo album in uscita a primavera 2023.

Senza di te è un brano d’amore coinvolgente e capace di evocare ricordi, richiamando uno stile contemporaneo e un’eleganza d’altri tempi, restituendo un colore pop alla canzone d’autore. Dopo la tournée estiva nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia, il cantutore torna live a dicembre per concludere in grande stile LA MIA VOCE TOUR 2022. Moro sarà, infatti, protagonista di due attesi importanti appuntamenti:

18 dicembre al Mediolanum Forum di ASSAGO (Milano)

(Milano) 21 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA

Ad accompagnare sul palco Fabrizio Moro una band d’eccezione composta da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari, Roberto Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it.