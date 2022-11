Giuse The Lizia, annunciato il ‘One More Time Tour 2023’ DATE

[CS] Giuse The Lizia, uno dei primi 8 finalisti selezionati per Sanremo Giovani 2022, dopo essere stato ospite questa estate nei principali festival italiani, è pronto a tornare live con One more time Tour 2023, il primo tour nei club dell’artista che toccherà alcune delle città italiane a cui è più legato: annunciate 3 date invernali per poter incontrare dal vivo il giovane cantautore e lasciarsi trasportare dalla sua musica.

One more time Tour 2023, prodotto e organizzato da BPMCONCERTI SRL, è il nuovo viaggio dal vivo di Giuse The Lizia nei principali centri culturali italiani. “Queste 3 date sono di fatto i miei primi live da solo, nelle città più importanti della mia vita oggi. Abbiamo un sacco di musica da suonare dal vivo per cantare assieme a tutti i regaz che mi ascoltano, sarà una grande emozione”, ha dichiarato Giuse.

Ecco le date in calendario:

12 gennaio 2023 Bologna Covo

13 gennaio 2023 Milano Arci Bellezza

18 gennaio 2023 Palermo I Candelai