AirPlay Radio: podio stabile, per Giorgia è subito Top Ten

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 45.2022 (dal 04 al 10 novembre 2022) che vede ancora Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari al comando, seguito da Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni (stabile) e Humankind dei Coldplay (stabili). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione sale Bellissima di Annalisa (+1) che precede Hold Me Closer di Elton John & Britney Spears (quinti, -1), Celestial di Ed Sheeran (sesto posto, stabile) e Viola di Fedez feat. Salmo (settima posizione, +1). Completano la Top Ten Normale di Giorgia (new entry in ottava posizione), Snap di Rosa Linn e Alfa (noni, +4) e 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo (decima, -3)

Le tre più alte nuove entrate sono: Normale di Giorgia (ottavo posto), I Drink Wine di Adele (posizione 34) e Se lo senti lo sai di Jovanotti (posizione #39). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].