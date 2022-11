X Factor 2022, come vincere i biglietti per la Finale con Tim

[CS] TIM, Official Partner di X Factor 2022, show Sky Original prodotto da Fremantle, lancia il concorso per vincere i biglietti per assistere alla serata finale dello show, in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW. Il contest è rivolto ai clienti TIM di linea fissa o mobile che per partecipare potranno accedere da oggi all’App MyTIM e tentare la fortuna ogni giorno fino al 30 novembre.

Saranno messi in palio, in modalità Instant Win, 40 inviti – ognuno valido per due persone – per assistere all’ultimo appuntamento con X Factor 2022 che si svolgerà in diretta televisiva l’8 dicembre 2022 presso il Mediolanum Forum di Assago (MI).

Il concorso è accompagnato sui canali social di TIM e in TV da un video di 10” che vede protagonista Marcell Jacobs che invita a giocare per aggiudicarsi l’emozione di vivere la finale di X Factor 2022 dal vivo.

TIM è presente con ampia visibilità nell’Ante Factor, in onda in diretta subito prima di ogni Live Show dalla Vip&Media Room di X Factor: un’area speciale che è caratterizzata dal brand TIM e dove si incontrano prima di entrare in studio, giudici, ospiti musicali, talent e influencer legati al programma, oltre a tutti gli invitati di rilievo dei Live Show. L’Ante Factor, che ogni settimana precede la puntata del giovedì, racconta le emozioni dei Live Show, grazie ad un collegamento a caldo per sbirciare e respirare tutta l’adrenalina del teatro.