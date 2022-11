Tiziano Ferro, esce ‘Il mondo è nostro’: le tracce e i formati dell’album

[CS] Venerdì 11 novembre, Tiziano Ferro torna sulla scena musicale con il nuovo attesissimo album Il mondo è nostro, disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali (in tutto il mondo) su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia. A comporre il disco, tredici brani prodotti da Tiziano Ferro e Marco Sonzini che insieme affrontano molteplici temi.

Ci sono il passato travagliato con cui il cantautore ha fatto pace (Il Paradiso Dei Bugiardi) e di cui non rinnega nulla, neanche la depressione che con gli strumenti giusti può essere superata (Addio Mio Amore). La conquista del presente come racconta in un dialogo con un’amica (riportato nel primo singolo La Vita Splendida) e in una lettera scritta al se stesso di 20 anni fa (Quando Io Ho Perso Te). Entra nel disco anche la pandemia che è per Tiziano un momento di stimolo, e non di abnegazione.

Infatti, si concede una profonda riflessione sul suo ruolo di artista ed è proprio da quel periodo complicato che nasce l’invito a riappropriarsi del mondo perché è nostro (Il mondo è nostro). Nei mesi di forzata solitudine sono nati, inoltre, incontri virtuali fruttuosi come quello con thasup (r()t()nda) e Ambra Angiolini (AMBRA/TIZIANO). Immancabile, nell’excursus di questo lavoro discografico, il tema della paternità. Quello di diventare genitore è un sogno che Ferro non solo riesce a concedersi (come spiega nel secondo singolo La Prima Festa Del Papà), ma che trova concretezza in due volti precisi: quelli di Andrés (a cui è dedicata A Parlare Da Zero) e Margherita (a cui è dedicata Mi Rimani Tu).

Tra i desideri esauditi anche la collaborazione con Caparezza in un brano funk, con un beat R’n’b e hip hop (L’Angelo Degli Altri E Di Se Stesso). A rendere ancora più prezioso l’album anche i duetti con Roberto Vecchioni in un brano swing (I Miti) e con Sting (For Her Love) in un pezzo che celebra l’amore nella complessità del quotidiano.

Tutti formati del nuovo album di Tiziano Ferro

L’album Il mondo è nostro esce nei seguenti formati

CD standard in jewelbox disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali

CD standard in jewelbox autografato – Esclusiva Discoteca Laziale

CD deluxe in confezione shellbox con booklet esteso e 5 cartoline – Esclusiva Amazon.it

2LP vinile colorato arancione e confezione gatefold autografata – Esclusiva Amazon.it

2LP nero in confezione gatefold con buste interne personalizzate – Per tutta la clientela

SPECIAL BOX CD + FELPA disegnata da Tiziano – Edizione Limitata in esclusiva sullo Shop Universal