Will, al via il tour in attesa della finale di Sanremo Giovani

C’è anche Will tra gli otto artisti selezionati per la Finale di Sanremo Giovani, selezione che permette a tre giovani talenti di calcare il palco di Sanremo 2023. Nell’attesa di vedere Will il prossimo 16 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo con il brano Le cose più importanti, il giovane artista si prepara ad affrontare il suo Chi sono veramente tour, in partenza il 10 novembre da Firenze.

“Sono felicissimo finalmente di incontrare il pubblico e suonare dal vivo – dichiara Will – sto preparando un live con band dal vivo, ci tengo che a parlare sia la musica e le emozioni. Spero di instaurare un dialogo con il mio pubblico. Sono stati anni intensi e non vedo l’ora di far sentire la mia voce per ricambiare tutto l’affetto di coloro che mi hanno sempre sostenuto fin qui”. Di seguito le date confermate (prevendite qui):

10 novembre Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre 16 novembre Milano Santeria Toscana

Santeria Toscana 19 novembre Treviso New Age Club

Poliedrico e trasversale, Will è un artista in grado di muoversi con agilità tra diversi range e stili musicali. Attraverso il suo ultimo singolo Più forte di me prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo in cui mostra la sua vera essenza, senza paura di esibire anche le fragilità che un ragazzo giovane può incontrare. Un percorso unico in cui Will è riuscito ad aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori in cui l’attitudine pop abbraccia sapientemente il mondo urban.