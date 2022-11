Cinzia Bomoll, inquietudine e atmosfera noir ne ‘La ragazza che non c’era’

Si intitola La ragazza che non c’era (Ponte alle Grazie) il primo titolo giallo di Cinzia Bomoll, che dal 24 novembre sarà anche nelle sale italiane come regista della pellicola La California presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. “Da sempre amo i gialli ma non mi ero mai cimentata nel genere seguendo strettamente la linea dell’indagine“, racconta l’autrice. “Così, mi sono documentata e ci sono state diverse stesure, esperimenti e ricerche prima di arrivare alla trama finale. Ho pensato di ambientarlo in Emilia dove sono tornata a vivere dopo tani anni a Roma, e nel periodo del lockdown”.

“Mi sono davvero concentrata al 100% in questo progetto – prosegue Bomoll a proposito della gestazione del romanzo – tanto che ho messo dentro anche il mio stato d’animo un po’ inquieto e un’atmosfera molto noir per caratterizzare la periferia emiliana di quei mesi”. Ed effettivamente, un ex ospedale psichiatrico nella bassa ferrarese ci pare già fare la sua parte con un certo successo. “Mi piace inventare ma anche dare elementi storici realistici per cui lo sfondo è reale. E nel romanzo ho messo le atmosfere che stavo vivendo – conferma Cinzia – e ho scelto ex ospedale psichiatrico di Aguscello perché mi ha sempre affascinato, e nel periodo del lockdown era calato in quell’atmosfera scurissima. Partendo dai luoghi ho creato la storia“.

Il ritmo è quasi cinematografico anche perché – confessa Cinzia Bomoll – una delle mie paure è annoiare il lettore. E sono partita a scrivere avendo ben chiara la trama in testa ma poi mi sono lasciata trasportare dalla mia protagonista, Nives Bonora.

La trama

Ed ecco allora la storia, così come viene riportata in quarta di copertina per evitare alcun tipo di spoiler. Una ragazza viene ritrovata morta per un’overdose nell’ospedale psichiatrico abbandonato di, nella bassa ferrarese. Non si riesce a capire chi sia. Ma nelle quarantott’ore che passano fra il ritrovamento del corpo e l’inizio degli esami autoptici, la ragazza sparisce. Qualcuno l’ha vista allontanarsi sulle sue gambe: un raro caso di morte apparente.

E così l’ispettrice Nives Bonora, figlia dell’Emilia più genuina – passionale e pragmatica, dolente e vitale – si trova davanti al caso di una ragazza fantasma e a una storia marcia, perversa, in cui la malavita dell’Europa dell’Est va a braccetto con la migliore borghesia di Ferrara. Il coraggio di Nives, la sua irruenza e una dose di follia la porteranno a osare troppo ma infine a risolvere il caso a modo suo, contro ogni attesa e ai confini della legge.

Ma Nives dovrà anche affrontare i tanti «casini» della sua vita privata, dal rapporto col padre carabiniere in pensione a quello con la nonna che le ha fatto da madre, fino al commissario Brandi, suo capo ostile ma anche poco affidabile amante. “Nives ha un intuito particolare ed è molto sensibile: non si ferma all’apparenza o ai luoghi comuni, va oltre la prima impressione“, spiega l’autrice introducendo la protagoniste delle sue pagine.

“È una donna con vissuti personali che la aiutano a comprendere meglio dinamiche complesse di persone che non vivono vite facili. Non ha paura di mostrarsi anche nei lati più fragili, non ha maschere. Combatte le sue piccole battaglie tutti i giorni, sia in famiglia con il padre sia nell’ambiente provinciale di una piccola città ancorata a molte tradizioni. Volevo calare Nives in questo contesto, dove certi grandi passi fatti nel passato in termini di femminismo stanno traballando un po’. L’umanità di Nives? È avere debolezze, momenti di sconforto e défaillance, poi momenti coraggio, alti e bassi. Insomma, la sua vita è un gran caos“.

L’autrice

Cinzia Bomoll di origini nomadi per parte di madre, cresce a Bologna, dove si laurea in Materie letterarie, per trasferirsi poi a Roma, a New York, nel deserto del Mojave in California e tornare a Bologna, dove oggi vive. Scrive fin da giovanissima ed esordisce con un racconto incluso nella raccolta Quello che ho da dirvi (a cura di Giulio Mozzi, Einaudi, 1998). Ha pubblicato i romanzi Lei che nelle foto non sorrideva (Fazi, 2006), 69 (Fazi, 2011), Cuori a spigoli (Ianieri, 2019).

È anche sceneggiatrice (vincitrice del Premio Solinas 2020) e regista per il cinema e la tv. Ha realizzato tre lungometraggi: Il segreto di Rahil (2007), Let’s dance (2010) e La California (2022). La ragazza che non c’era è il suo primo giallo.