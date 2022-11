Tale e Quale Show, 4 novembre: tutte le imitazioni della sesta puntata

Dopo gli ascolti boom e le interazioni social di una settimana fa, venerdì 4 novembre in prima serata su Rai1 va in onda il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. La sesta puntata del varietà vedrà i protagonisti nei panni dei big della musica nazionale e internazionale, coprendo un arco temporale lungo 60 anni.

Sette giorni fa vincitore di puntata è stato Antonino grazie a una perfetta interpretazione di Loredana Berté con Cosa vuoi da me (per lui si è trattato del terzo successo fino a questo momento). Secondi a pari merito Rosalinda Cannavò-Madame e Gilles Rocca-Franco Califano. La classifica provvisoria vede in testa proprio Antonino, seguito da Gilles Rocca e da Elena Ballerini. A una settimana dalla proclamazione del Campione di Tale e Quale Show 12 (tra 14 giorni andrà invece in onda, nel corso dell’ultima puntata, il torneo dei campioni) i punti in palio diventano ancora più preziosi.

Ma ecco gli accoppiamenti: Elena Ballerini onorerà il ricordo di Maria Callas, Rosalinda Cannavò avrà le sembianze di Anna Oxa, Samira Lui proporrà la “Lambada” dei Kaoma, Valeria Marini si metterà nei panni di Madonna, Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno e Jo Squillo (uno “sdoppiamento? Chissà…), Valentina Persia si immedesimerà in Pippo Franco, Andrea Dianetti interpreterà Irama, Claudio Lauretta si trasformerà in Bobby Solo, Gilles Rocca se la vedrà con Francesco Renga, Antonino proverà il poker nei panni di Bruno Mars, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli emuleranno Amedeo Minghi e Mietta.