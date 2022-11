Tananai, il primo album di inediti è ‘Rave, Eclissi’ dal 25 novembre

Esce il 25 novembre Rave, Eclissi, primo album di inediti di Tananai, già disponibile in presave e preorder. Il disco raccoglie in 15 tracce tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore ma anche uomo figlio del suo tempo e della società in cui è cresciuto. È già attivo anche il sito web ufficiale del nuovo progetto discografico, attraverso il quale Tananai rilascerà contenuti esclusivi e piccoli spoiler.

«Rave, Eclissi è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita».

Di seguito la tracklist:

ABISSALE QUELLI COME NOI PICCOLA GABBER NERA SALSA DI SOIA CAMPO MINATO FEAT. ARIETE SERIE A GLI ANNI MIGLIORI BABY GODDAMN RAVE ECLISSI SESSO OCCASIONALE MALEDUCAZIONE ESAGERATA TRE QUARTI PASTA FOTTIMI

Il prossimo anno sarà occasione per Tananai di tornare a suonare live in un tour nei club prodotto da Friends and Partners. Ecco le tappe:

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli Casa della Musica

Casa della Musica Sabato 6 maggio 2023 – Roma Atlantico Live

Atlantico Live Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova Gran Teatro Geox

Gran Teatro Geox Giovedì 18 maggio 2023 – Milano Fabrique