Kuni, il primo singolo è ‘Sleep Baby’ che anticipa l’EP di debutto

[CS] Esce il 28 ottobre Sleep Baby, il primo singolo di Kuni, progetto dell’artista ventinovenne romana Eleonora Danese. Kuni è l’abbreviazione di Kunimitsu, uno dei personaggi principali del famosissimo videogioco Tekken. Fin da piccola Eleonora è stata ossessionata dalla cultura giapponese, tanto da conseguire una laurea in Lingue e culture dell’Asia orientale, specializzandosi in coreano e giapponese, e aver vissuto per un breve periodo a Tokyo nel 2013.

Dopo aver ascoltato per quasi vent’anni tutta la musica che poteva, Kuni ha scritto le sue prime canzoni nel 2019 e le sono sembrate da subito una buona combinazione delle sue influenze artistiche: testi malinconici, melodie dolci e aspirazioni punk-rock. Per i suoi primi lavori ha collaborato con Golden Years, noto produttore italiano che l’ha aiutata a trovare la forma finale delle sue canzoni.

Il primo frutto di questa collaborazione è Sleep Baby, il biglietto da visita scelto da Kuni per presentarsi al pubblico e prima canzone del suo EP di debutto in uscita prossimamente. È una ninna nanna nostalgica, dalle sonorità indie-pop dreamy piena di voci incontaminate e melodie eleganti e senza tempo.

Parlando del brano, Kuni spiega: «Tutte le mie canzoni nascono da tentativi al pianoforte. Mi siedo, cerco gli accordi che mi sembra suonino meglio e poi improvviso un testo che prima o poi diventa quello definitivo. È successo così anche con Sleep Baby. È stato un lavoro piuttosto veloce e ne sono stata molto, molto contenta perché, a dire il vero, Sleep Baby è una delle prime canzoni che sono riuscita a scrivere dall’inizio alla fine – ho un sacco di lavori incompiuti nei miei archivi. Era preziosa per me. L’ho vissuta come un incoraggiamento a continuare a fare quello che stavo facendo.»