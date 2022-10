Giuse The Lizia, dal 28 ottobre il nuovo singolo ‘One More Time’

Esce venerdì 28 ottobre su tutte le piattaforme digitali One more time (Maciste Dischi, distribuito da Universal), il nuovo singolo di GIUSE THE LIZIA, prodotto da Iacopo Sinigaglia. Il brano anticipa la nuova fase musicale dell’artista e arriva dopo Fatti tuoi e il successo del suo EP LALALACRIME, preceduto dall’uscita dei singoli, Parole peggiori, Particelle feat Laila Al Habash e Il brutto del mondo feat Memento.

One more time è una ballad intima con un sound malinconico che poggia su un’intro piano e voce per poi esplodere in un assolo di chitarra nel ritornello. Nel brano Giuse ripercorre il suo viaggio verso casa e racconta i rapporti coltivati nella propria adolescenza, facendo allo stesso tempo trasparire la paura che si prova quando si lascia il proprio porto sicuro – la Sicilia nel caso dell’artista – per trasferirsi lontano dalla propria famiglia.

La metafora “Dove vai, senza una mappa un navigatore” ci dimostra che senza nessuno accanto può capitare di perdere di vista la propria meta, ma ciò che mantiene viva la speranza sono proprio quei legami indissolubili, impossibili da spezzare. Oltre alla nostalgia, “Ho come l’impressione che stia tornando il sole, rivedo i colori della mia città”, canta Giuse nel pezzo, riaffiora alla mente ciò da cui non ci si può allontanare veramente: casa.