Ernia, il nuovo album ‘Io non ho paura’ dal 18 novembre

[CS] Annunciata la pubblicazione di Io non ho paura, il quarto album di Matteo Professione in arte Ernia, in uscita su etichetta Island Records il prossimo 18 novembre. Già nei giorni scorsi erano comparsi dei billboard in punti di diverse città italiane che ne anticipavano l’annuncio, con l’interrogativo – HAI PAURA DEL NUOVO? DOVRESTI – ed ora, a distanza di pochi giorni, arrivano il titolo e la conferma ufficiale.

Il titolo del nuovo album e l’immagine di copertina sono liberamente ispirati al celebre romanzo di Niccolò Ammaniti e al film di Gabriele Salvatores, un omaggio artistico a due personalità di grandissimo rilievo del nostro tempo.

Ernia, rapper dalla personalità artistica unica e non stereotipata, in breve tempo e come pochi ha saputo entrare nell’immaginario collettivo del pubblico con le sue liriche ed un sound senza eguali, grazie a brani dal taglio intimistico e riflessivo, il racconto di storie dolce-amare e incertezze generazionali, dovute alla difficoltà di crescere in una società che ha sembra aver perso i suoi punti cardine. Dall’inizio del suo percorso a oggi, Ernia ha dimostrato di aver raccolto il testimone dei maggiori esponenti del genere, dando voce alla sua generazione e portando la sua musica ad un livello sempre superiore.

Uscito con il precedente lavoro durante i lockdown, Ernia ha dovuto attendere due anni prima di potersi esibire davanti ai suoi i fan, con un tour talmente atteso che ha visto registrare due date sold-out nell’appuntamento al Carroponte di Milano dello scorso settembre.