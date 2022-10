Maurizio Carucci, dal 28 ottobre il singolo ‘Inimmaginabile’ poi il tour

[CS_RADIODATE] Disponibile da venerdì 28 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali Inimmaginabile, il nuovo singolo di Maurizio Carucci per Capitol Records. Brano intimo ed essenziale, confezionato in maniera “artigianale” – scritto e composto dallo stesso carucci – Inimmaginabile è costruito sulle morbide note di un pianoforte, accompagnato da suggestivi archi su cui si poggia, come una coperta che ci protegge dai timori e le incertezze, la voce.

Maurizio si interroga così su cosa ci sia dopo l’amore e dopo la vita, due concetti così complessi che sono quasi difficili da concepire, per poi prenderci per mano e invitarci a intraprendere insieme il viaggio alla scoperta del futuro che ci aspetta oltre l’inimmaginabile.

Partendo dalle grandi arene e dagli eventi televisivi, accompagnando Fabri Fibra nella hit estiva dell’insolito duo Carucci-Fibra, Stelle, Maurizio Carucci torna sul palco con il RESPIRO TOUR. Quattro live prodotti da Magellano Concerti in programma a Milano, Bologna, Torino e Roma, per tornare a vivere le emozioni della sua musica dal vivo e chiudere il cerchio di questo importante progetto solista.

16.11.22 MILANO Magazzini Generali

17.11.22 BOLOGNA Locomotiv Club

24.11.22 TORINO Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour 26.11.22 ROMA Largo Venue